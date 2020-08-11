ВОЗ призвала Европу не ослаблять меры по коронавирусу

По всему миру зарегистрировано более 20 миллионов подтвержденных случаев коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в ближайшие дни число жертв пандемии превысит отметку в 750 тысяч. Наиболее быстрыми темпами инфекция распространяется в странах Латинской Америки и Азии. В Европе новые очаги COVID-19 удается локализовать, но и здесь наблюдается рост случаев заражения.

Сезонный характер заболевания пока не находит подтверждения, напоминают в ВОЗ.

Майкл Райан, директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ: "Без жесткого контроля вирус вернется. Мы вновь повторяем европейским странам: продолжайте контролировать распространение инфекции, не ослабляйте давления. Как уже говорил наш генеральный директор: нужно бороться, бороться, бороться".

Битва с невидимым врагом продолжается в Испании: в городе Альбасете инфекция обнаружена у 19 сезонных работников. Все они оказались бессимптомными носителями коронавируса. Эксперты заговорили о необходимости увеличить объемы тестирования населения на наличие COVID-19.