https://news.day.az/world/1261607.html Байден выбрал кандидата на пост вице-президента США
Байден выбрал кандидата на пост вице-президента США
Наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джозеф Байден выбрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис своим претендентом на пост вице-президента. Соответствующее сообщение он опубликовал во вторник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Байден отметил, что выбрал Харрис "напарницей в гонке" и назвал ее одним из наиболее выдающихся в США должностных лиц. Харрис ранее также претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но вышла из борьбы, заявив о поддержке Байдена.
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