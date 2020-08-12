https://news.day.az/world/1261634.html В Москве магазины оштрафовали на 450 млн рублей - из-за несоблюдения карантина
В Москве магазины оштрафовали на 450 млн рублей - из-за несоблюдения карантина
Власти Москвы выписали кафе и магазинам более 8 тыс. предписаний на общую сумму 450 млн рублей за несоблюдение мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента торговли и услуг, передает Day.Az.
Отмечается, что в период с 12 мая по 11 августа были проверены свыше 45 тыс. предприятий общественного питания, торговли и услуг.
Чаще всего заведения штрафовали из-за необеспечения социальной дистанции, у посетителей и сотрудников отсутствовали маски и перчатки.
С 12 мая посетители и работники магазинов в Москве должны носить маски и перчатки.
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