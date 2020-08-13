Россия вышла на мировой уровень по количеству увольнений из-за пандемии

Увольнения россиян из-за пандемии коронавируса, в обоснованности и законности которых у правозащитников возникли сомнения, вышли на мировой уровень. Международная правозащитная группа "Агора" обратилась в Международную организацию труда (МОТ) с просьбой проверить действия российских работодателей в спорных ситуациях. Соответствующий доклад есть в распоряжении "Ленты.ру", передает Day.Az.

В нем приводится перечень мер, принятых работодателями в условиях эпидемии, и ограничений, введенных властями для борьбы с ней. Наиболее распространенным подходом стало уменьшение общего фонда оплаты труда предприятий. Затем идут увольнения, сокращение зарплаты при соразмерном снижении объема выполняемых работ и перевод сотрудников на удаленный режим работы.

Некоторые компании сокращали зарплаты при сохранении прежнего объема работ, другие принуждали сотрудников оформлять неоплачиваемые отпуска или простой. Наиболее пострадавшими от пандемии и связанного с ней режима самоизоляции правозащитники назвали поваров образовательных учреждений, врачей и курьеров. При этом представители некоторых профессий и специальностей, напротив, с марта стали зарабатывать больше. Это упаковщики, повара, слесари-комплектовщики и грузчики.

Также авторы приводят рекомендации МОТ к правительствам в связи с пандемией, особенно те, которые не были реализованы в России. Среди них введение режима чрезвычайной ситуации, взятие под особый контроль ситуации с вахтовиками, внедрение в законодательство норм по удаленной работе. Кроме того, в России коронавирусная инфекция была признана профессиональным заболеванием только для медицинских работников, несмотря на то, что риску заболеть COVID-19 подвержены представители многих других профессий.

Авторы отмечают большое количество обращений в инспекцию труда во время самоизоляции: рост в марте более чем в три раза - с четырех тысяч в марте до 12,6 тысячи в мае. Большая часть жалоб касалась необоснованных увольнений, а также снижения зарплаты. Из-за роста числа жалоб участились и прокурорские проверки работодателей. Однако многие из них следует прекратить, поскольку нарушения продиктованы объективными причинами, в частности обязанностью работодателей сохранять за сотрудниками заработную плату на время простоя.

Проанализировав ситуацию на российском рынке труда, "Агора" обратилась в МОТ и попросила организацию потребовать от российского правительства отчет о применении международных норм и стандартов во время пандемии.