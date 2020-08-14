https://news.day.az/world/1262188.html Министр иностранных дел Ирана прибыл в Бейрут
Министр иностранных дел Ирана прибыл в Бейрут
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в четверг вечером в Бейрут.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Irna, сообщили в пресс-службе иранского МИД.
"Глава МИД Ирана планирует провести переговоры с рядом ливанских властей. Стороны будут обсуждать последствия взрыва в порту Бейрута и помощь со стороны Ирана", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.
9 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил посольство Ливана в Тегеране, чтобы подписать мемориальную книгу в честь жертв разрушительного взрыва в ливанской столице.
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