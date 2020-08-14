Министр иностранных дел Ирана прибыл в Бейрут

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в четверг вечером в Бейрут.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Irna, сообщили в пресс-службе иранского МИД.

"Глава МИД Ирана планирует провести переговоры с рядом ливанских властей. Стороны будут обсуждать последствия взрыва в порту Бейрута и помощь со стороны Ирана", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

9 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил посольство Ливана в Тегеране, чтобы подписать мемориальную книгу в честь жертв разрушительного взрыва в ливанской столице.