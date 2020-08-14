Евросоюз объединился в поддержку "Северного потока-2"

Евросоюз придерживается единой позиции и выступает против санкций США, угрожающих российским экспортным трубопроводам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы глубоко обеспокоены намерением госдепартамента США распространить раздел 232 (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ред.) на российские экспортные газопроводы, введя санкции против действий в поддержку трубопроводов Nordstream 2 и Turkstream", - сказала пресс-секретарь Набила Массрали в пятницу на брифинге в Брюсселе (цитата Интерфакс).

Страны Европейского союза выразили Госдепартаменту протест на санкционные угрозы США против участников проекта "Северный поток - 2". Протест 24 страны Европейского союза выразили 12 августа во время видеоконференции. Как сообщило издание Welt, к протесту не присоединились лишь три страны.

"Это был неформальный обмен информацией, который страны-члены ЕС провели добровольно", - отметил представитель ЕК.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июле высказал общую позицию ЕС по этому вопросу.

"Как говорилось в заявлении Жозепа Борреля, Евросоюз твердо выступает против односторонних санкций и угроз их применения со стороны США, которые задевают интересы европейских компаний, в том числе в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", поскольку подобные меры идут вразрез с международным правом. ЕС глубоко озабочен ростом количества случаев применения санкций или угроз санкций со стороны США против европейских компаний и их интересов", - напомнила представитель ЕК.

В ЕК напомнили, что все стали свидетелями санкционной политики США в случаях Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и совсем недавно - проектов Nordstream 2 и Turkstream.

Европейский союз выступает против санкций, нарушающих международное право и угрожающих европейским компаниям, работающих по закону, подчеркнули в ЕК.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выразил сожаление в связи с решением США вводить санкции против участников строительства газопровода "Северный поток 2".