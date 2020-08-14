Аргентина продлила карантин до конца августа

Аргентинские власти приняли решение продлить действующие в столице и пригородах карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, как минимум до 30 августа и ужесточить меры в ряде провинций. Об этом сообщил в пятницу президент страны Альберто Фернандес, передает ТАСС.

"Мы приняли решение, что действующая система сохранится с некоторыми изменениями до 30 августа", - сказал он на пресс-конференции.

Фернандес также сообщил, что федеральные власти и губернаторы договорились об ужесточении карантина в регионах, где резко возросло число заражений. Глава государства отметил, что вспышки заболевания наблюдаются в том числе в провинциях, где до этого эпидемиологическая ситуация считалась спокойной, а карантинные ограничений были значительно ослаблены. "В провинции Хухуй занято 93% мест в больницах", - сказал Фернандес, отметив, что в регионе ранее в течение нескольких недель не регистрировали новых случаев заражения.

Как сообщил президент, в столице "будет снят запрет с ряда видов деятельности". "В основном речь идет об индивидуальных видах спорта", - добавил глава государства. Мэр столицы Орасио Ларреты отметил, что в настоящее время в городе уже "работает большинство магазинов и предприятий". В то же время в городе сохраняются ограничения, касающиеся общественного транспорта, которым могут пользоваться только работники сфер, необходимых для функционирования общества.

О ситуации в стране

По данным властей Аргентины, уровень смертности, связанной с коронавирусом, в стране составляет 115 случаев на каждый 1 млн жителей, что ниже чем в Перу, Чили, США, Бразилии и Мексике. "Наш план сработал, и он продолжает работать, но риск сохраняется", - сказал Фернандес. По его мнению, главную опасность с точки зрения распространения болезни сегодня представляют встречи с друзьями и родственниками. Согласно указу президента от 9 августа, они запрещены во всей стране.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. К настоящему моменту число заразившихся превысило 276 тыс., умерли свыше 5,3 тыс. человек.

20 марта в стране был введен общий карантин. 4 июня Фернандес сообщил о замене режима обязательной социальной изоляции на менее строгие ограничения в большинстве регионов, но в столице и ее пригородах сохранялся карантин. 17 июля власти объявили о начале постепенного смягчения ограничений в Буэнос-Айресе и его пригородах.