В Иране от коронавируса умер еще 161 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умер еще 161 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 19 412.

За последние сутки в Иране выявлено 2 245 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных COVID-19 достигло 341 070.

Вылечились 295 630 человек.

В настоящее время состояние 3 911 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.