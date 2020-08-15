https://news.day.az/world/1262630.html В Иране от коронавируса умер еще 161 человек
В Иране от коронавируса умер еще 161 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умер еще 161 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 19 412.
За последние сутки в Иране выявлено 2 245 случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных COVID-19 достигло 341 070.
Вылечились 295 630 человек.
В настоящее время состояние 3 911 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
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