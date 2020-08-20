Турция нашла месторождения газа в Черном море

Турция нашла новые месторождения газа в Черном море, сообщает Bloombeg. Источники агентства уточняют, что разведку неподалеку от границ Румынии и Болгарии проводило буровое судно "Фатих". Объем месторождений, а также насколько сложным может оказаться извлечение ресурсов, пока не уточняется. На фоне нового открытия потребность страны в российском газе может отпасть, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Официально данные об обнаруженных месторождениях пока не подтверждены, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно объявил, что в стране наступает новая эра и пообещал рассказать "очень хорошую новость для страны".

Несмотря на то, что объем газа еще неизвестен, аналитики уже начали делать прогнозы на будущее. Если Турция решит экспортировать газ, в нем могут быть заинтересованы, например, Болгария, Украина и Греция, указывает управляющий директор консалтинговой компании Merkel Energy Кристоф Меркель. "Зачем Турции продолжать импортировать газ из России?" - поинтересовался он.

По дну Черного моря идет газопровод "Турецкий поток". Он задумывался для увеличения доли российского газа на турецком рынке и для снижения зависимости от транзита через Украину.