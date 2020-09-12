В США резко ухудшилось качество воздуха из-за лесных пожаров

Качество воздуха над западным побережьем США, где с начала сентября особенно обострились масштабные лесные пожары, сейчас называют худшим в мире. Как сообщают в NASA, дым видно даже из космоса. При этом он постоянно движется, а его площадь расширяется, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Сообщается по меньшей мере о 8 погибших в результате лесных пожаров в США. При этом сотни тысяч жителей пришлось эвакуировать, ведь несколько городков уже превратились в пепел. В одном лишь штате Орегон эвакуировано уже более полумиллиона человек, это десятая часть населения штата.

За несколько недель в Америке выгорела общая территория в 18 тысяч квадратных километров. Всего в 12 штатах пылают более сотни крупных пожаров.