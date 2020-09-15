В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 261 тысячу

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 67 человека, общее число жертв заболевания достигло 7 186.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 294 620, за прошедшие 24 часа 1 742 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 327 человек, общее число выздоровевших достигло 261 260.