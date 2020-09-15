Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы выпустили во вторник из сектора Газа две ракеты по Израилю во время проходившей в Вашингтоне церемонии подписания соглашений о примирении между еврейским государством, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, одна из них была перехвачена системой ПВО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги информируем, что из сектора Газа по территории Израиля были выпущены две ракеты. Армейская система ПВО перехватила одну из ракет", - говорится в заявлении. Ранее пресс-служба сообщила, что система оповещения о ракетных обстрелах сработала в крупных городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля. По данным израильского государственного радио Kan, в Ашдоде в результате обстрелов были легко ранены осколками двое израильтян, всего пострадали шесть жителей города.

Во вторник в Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между еврейским государством и этими двумя арабскими странами. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты по израильской территории во время предшествовавшего подписанию документов выступления в американской столице главы внешнеполитического ведомства ОАЭ.