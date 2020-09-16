https://news.day.az/world/1271282.html Чрезвычайная ситуация в Бразилии из-за пожаров - ВИДЕО
Чрезвычайная ситуация в Бразилии из-за пожаров - ВИДЕО
В бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул на федеральном уровне введён режим чрезвычайного положения из-за масштабных лесных пожаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ранее чрезвычайную ситуацию объявили и местные власти.
Тем временем не прекращаются пожары и на севере Бразилии: в штате Пара остро не хватает пожарных. Так, за национальный парк Триунфу-ду-Шингу, площадью с Шотландию, отвечает команда всего из пяти человек.
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