В Конгрессе США запретили называть COVID-19 «китайским вирусом»

Палата представителей Конгресса США, которая контролируется демократами, приняла резолюцию, осуждающую все формы антикитайских проявлений, относящихся к коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в резолюции содержится неодобрение "всех форм антикитайских настроений, относящихся к COVID-19", в том числе такие выражения, как "китайский вирус" и "уханьский вирус", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы резолюции призвали осуждать использование подобных выражений и заботиться о здоровье всех граждан Соединенных Штатов, вне зависимости от их этнического происхождения.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно называл COVID-19 "китайским вирусом" или "уханьским вирусом", что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод, которые заявляют, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения. Американский лидер отстаивал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем. Выступая на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал, что они не расистские: "Он [вирус] из Китая. Я хочу быть точным".