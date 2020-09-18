В Арктике перевернулся айсберг, люди остались под ледяной водой

В Арктике айсберг перевернулся месте с двумя участниками экспедиции знаменитого экстремального путешественника Майка Хорна (Mike Horne).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео инцидента Хорн опубликован в своем аккаунте в Instagram.

На кадрах видно, как многотонная глыба льда переворачивается в океане вместе с исследователями. Мужчины падают в воду, а на корабле, откуда ведется съемка, кричат люди.