https://news.day.az/world/1271853.html В Арктике перевернулся айсберг, люди остались под ледяной водой - ВИДЕО
В Арктике перевернулся айсберг, люди остались под ледяной водой - ВИДЕО
В Арктике айсберг перевернулся месте с двумя участниками экспедиции знаменитого экстремального путешественника Майка Хорна (Mike Horne).
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео инцидента Хорн опубликован в своем аккаунте в Instagram.
На кадрах видно, как многотонная глыба льда переворачивается в океане вместе с исследователями. Мужчины падают в воду, а на корабле, откуда ведется съемка, кричат люди.
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