Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

Неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в РФ Ребекка Росс в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла в Москве, - написала она. - Джона Салливана не было дома в это время, никто не пострадал".

По информации пресс-секретаря, мужчина был задержан сотрудниками посольства и передан правоохранительным органам.