https://news.day.az/world/1272131.html Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве
Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве
Неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла США в Москве, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства в РФ Ребекка Росс в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла в Москве, - написала она. - Джона Салливана не было дома в это время, никто не пострадал".
По информации пресс-секретаря, мужчина был задержан сотрудниками посольства и передан правоохранительным органам.
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