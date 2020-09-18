В Марокко зафиксировали новый рекорд числа заразившихся коронавирусом

По меньшей мере 2 760 случаев заражения новым коронавирусом выявлено за сутки в Марокко, общее число инфицированных достигло 97 264. Об этом сообщило в пятницу вечером министерство здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 1 755 человек, выздоровели 76 690 пациентов. Тесты на вирус у 2 245 043 человек дали отрицательный результат.

Как отмечается, 2 760 случаев - это новый суточный рекорд числа заразившихся с начала пандемии в королевстве.

За последние 24 часа в Марокко вылечились 1 755 человек, умер 41 пациент. По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне - менее 2%. Вместе с тем с начала августа масштабы смертности в Марокко из-за COVID-19 существенно выросли.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах: Касабланка-Сеттат, Марракеш-Сафи, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Фес-Мекнес, Рабат-Сале-Кенитра.