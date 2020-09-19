Два человека погибли в результате прохождения циклона по Греции

Два человека погибли, трое пропали без вести в результате прохождения мощного средиземноморского циклона "Янос" по Греции. Об этом сообщило в субботу Афинское Македонское агентство новостей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, погибли два человека, которые ранее считались пропавшими без вести. Это 63-летний животновод, тело которого нашли в полях в местечке Кардица, а также пожилая женщина, которая утонула в затопленном доме. Сейчас спасатели ищут 40-летнюю женщину, которую унесло на машине мощным потоком воды из вышедшей из берегов реки Памисос в местечке Музаки. Ее автомобиль обнаружен, однако женщины там не оказалось. Заместитель префекта Кардицы Костас Нусиос сообщил, что имеются еще двое пропавших без вести в районе - девушка и 35-летний мужчина.

Средиземноморский циклон привел к выпадению огромного количества осадков на греческих островах в Ионическом море, а также в центральной Греции. Во многих районах затоплены дороги, повалены деревья, нарушено электроснабжение. В особо пострадавшей деревне Музаки поток воды разрушил здание медицинского центра, водой и грязью залиты подвалы и первые этажи многих домов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил у себя в Twitter соболезнования в связи с гибелью людей в результате прохождения циклона и призвал всех сохранять бдительность в связи с угрозой из-за циклона "Янос". "Сейчас важна защита жизней. Все пострадавшие районы получат немедленную поддержку", - подчеркнул глава правительства.

По указанию премьер-министра в пострадавшие районы для оценки ущерба и оказания помощи направляется министерская команда, в которую входят замминистра внутренних дел Теодорос Ливаниос, замминистра сельскохозяйственного развития Костас Скрекас и генеральный секретарь министерства инфраструктуры и транспорта Йоргос Караяннис. Согласно правительственным источникам, премьер-министр находится в постоянном контакте с заместителем министра по делам защиты граждан Никосом Хардалиасом для решения проблем, возникающих в результате прохождения средиземноморского циклона по различным районам Греции.

Средиземноморские циклоны

Мощный циклон, обрушившийся на острова Западной Греции с вечера четверга, сопровождается штормовыми ветрами и сильными ливнями. В четверг и пятницу он нанес большой ущерб на трех островах - Закинфе, Кефалонии и Итаке. Там повреждены линии электроснабжения, затоплены дороги, подтоплены около десятка домов, повалены деревья, затонули три яхты, стоявшие в портах на якоре. В субботу очень сильные ливни и грозы ожидаются на побережье Ионического моря, полуострове Пелопоннес, на островах Эвбея, Киклады и на западе Крита в Эгейском море. Экстремальные погодные условия, согласно метеорологическому прогнозу, продлятся до воскресенья.

Средиземноморские циклоны - довольно редкое явление, они формируются в этом районе один-два раза в год, в некоторые годы их не было вообще. Они стали более частыми с 1995 года в связи с изменениями климата. В 2017 году по Греции нанес удар циклон "Зинон", в 2018 году - еще более мощный "Ксенофонт", в 2019 году средиземноморского циклона тут не было. Ожидается, что "Янос" может быть похожим на "Ксенофонт", который обрушился два года назад на полуостров Пелопоннес и нанес ущерб дорогам, портам, населенным пунктам и сельскому хозяйству.