США надеются на сдержанность Ирана до президентских выборов

Американская разведка заявила, что Иран не будет принимать резкий действий, которые способны повлиять на результат выборов в США 3 ноября. Об этом сообщает New York Times.

Так, разведка полагает, что иранская сторона не будет реагировать на введенные в отношении страны санкции, кроме киберпространства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, спецслужбы уточняют, что Иран отменил решение о проведении весной демарша, который бы отрицательно повлиял на шансы президента США Дональда Трампа на победу.

По мнению представителей разведки, Тегеран осознает неэффективность этих действий, поскольку это даст повод на принятие решений при помощи военных со стороны США, что наоборот спровоцирует рост шансов главы Белого дома на победу.