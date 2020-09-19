Пранкеры Вован и Лексус сообщили о розыгрыше главы Европарламента

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) опубликовали на YouTube видео, в котором, как утверждается, они от лица президента Литвы Гитанаса Науседы и кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской разыграли председателя Европейского парламента Давида Сассоли, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

На видео, как утверждают пранкеры, председатель Европарламента выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в Белоруссии и приглашает Тихановскую в Европарламент. На вопрос пранкеров, собирается ли ЕС вводить санкции против Белоруссии, Сассоли ответил: "Вот вам еще причина нас навестить".

Также пранкеры заявили Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Белоруссии Романом Головченко и оказалось, что многие в правительстве поддерживают оппозиционного кандидата и ждут "удобного момента, когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут". Сассоли назвал это "очень интересной информацией".

Издание "Sputnik.Литва" опубликовало скриншот из Twitter Сассоли, датированный 16 сентября, на котором он сообщает о приглашении Тихановской в Страсбург. На момент публикации такого поста в Twitter-аккаунте главы Европарламента нет.

РБК обратился за комментарием в представительство Европарламента в Брюсселе.