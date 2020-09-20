В TikTok разочарованы решением властей США запретить приложение

Руководство социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, в субботу выразило разочарование в связи с решением властей США запретить с 20 сентября загрузку приложения на территории страны. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter отдела TikTok по связям с общественностью, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не согласны с решением Министерства торговли [США] и разочарованы тем, что оно [министерство] настаивает на блокировке новых скачиваний приложения с воскресенья и запрете приложения TikTok в США с 12 ноября", - приводятся в сообщении слова представителя компании, который отметил, что количество пользователей соцсети в Соединенных Штатах составляет около 100 млн. "Мы намерены продолжать обеспечивать их конфиденциальность и безопасность", - подчеркивается в документе.

Представитель напомнил, что TikTok пошла на значительные уступки, касающиеся прозрачности ее деятельности. В их число входит согласие на контроль со стороны властей Соединенных Штатов за сохранностью данных американских пользователей, а также передачу операторам в США управления соцсетью в стране.

Власти США с 20 сентября вводят запрет на скачивание на территории страны мессенджера WeChat и приложения TikTok. В документе утверждается, что Коммунистическая партия Китая "продемонстрировала возможности и мотивы использования данных приложений для того, чтобы угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США". Торговый представитель страны в ходе брифинга отметил, что власти начнут ограничивать работу TikTok с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента соцсети.

В четверг президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ведется обсуждение сделки по продаже американского сегмента TikTok с компаниями Walmart, Oracle и Microsoft. При этом ранее, 31 июля, глава государства говорил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить соглашение о приобретении этой социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа TikTok будет запрещена на территории государства.