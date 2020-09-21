На юге Франции отменили мероприятия под открытым небом и ужесточили меры из-за пандемии

Власти департамента Рона на юге Франции ужесточили меры борьбы с эпидемией коронавируса, отменив ярмарки и выставки, в том числе под открытым небом, а также запретив продажу алкоголя в ночное время. Соответствующие решения озвучил префект департамента Паскаль Мэло, выступая на пресс-конференции в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Департамент Рона признан зоной активного распространения [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, и ситуация продолжает ухудшаться. В этой связи мы ужесточаем меры борьбы с эпидемией и, начиная с 06:00 22 сентября, обязательное ношение защитных масок распространяется на ряд городов [в агломерации Лиона и Вийербана]", - заявил он. В общей сложности ограничения коснутся 10 новых коммун. В Лионе масочный режим действует с конца августа.

"Продажа алкоголя и его употребление в общественных местах будут запрещены во всем департаменте с 20:00 до 06:00 следующего дня", - отметил Мэло. Он уточнил, что на этом фоне все собрания с более чем 10 участниками должны заранее согласовываться с мэрией. В ресторанах запрещено сажать за один стол более 10 человек и раздавать напитки у бара, гостям запрещено танцевать и пить не за столами. Контроль за ношением масок и соблюдением требований властей будет усилен в кафе и прочих заведениях, за грубые нарушения владельцев могут попросить приостановить деятельность.

В отношении крупных мероприятий теперь действует ограничение не в 5 тыс., а в 1 тыс. участников. Особенно популярные выставки и ярмарки, запланированные на осень, отменяются. Согласно опубликованному на сайте префектуры заявлению, запрещается "включать музыку на повышенной громкости в общественных местах", также ограничена работа мобильных закусочных и киосков на территории спортивных объектов и поблизости от них.