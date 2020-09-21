Трамп подписал указ о санкциях США за поставку Ирану оружия другими странами

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о санкциях в отношении тех, кто будет причастен к поставкам Ирану вооружений. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая перед журналистами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [в понедельник] президент [Трамп] принял решительные меры по ограничению доступа Ирана к ядерным технологиям, технологиям [производства] баллистических ракет и обычным вооружениям", - отметил О'Брайен, говоря о подписанном Трампом указе.

Советник американского лидера в очередной раз обвинил Тегеран в "дестабилизации региона". "Иран должен присоединиться к своим соседям, которые стремятся к лучшему будущему. Если Иран желает избрать путь мира, Америка поддержит это", - утверждал О'Брайен. По его версии, Иран "может стать путеводной звездой на Ближнем Востоке", если изменит свое поведение.

"Эти санкции еще больше укрепят мир в регионе, перекрыв Ирану доступ к финансированию", - считает помощник американского лидера.

Об указе

Документ позволяет вашингтонской администрации вводить санкции в отношении любого государства, причастного к торговле оружием с Ираном. Согласно указу, США смогут, в частности, вводить рестрикции против как физических, так и юридических лиц, занимающихся поставками, продажей или передачей обычных вооружений Тегерану. "Указ президента Трампа предотвратит экспорт Ираном обычных вооружений режимам государств-изгоев. Указ также запрещает экспорт оружия Ирану странами, производящими вооружения. Иран [в случае отсутствия оружейного эмбарго] поставлял бы их [эти вооружения] террористам и режимам государств-изгоев", - считает О'Брайен.

Кроме того, как отмечается в опубликованном Белым домом указе, рестрикции будут вводиться за предоставление Тегерану "любого рода технической подготовки, финансовых ресурсов, консультаций, а также другого рода помощи, связанной с поставкой, продажей, передачей, производством, обслуживанием и применением оружия". Ограничения будут вводиться и против тех, кто оказывает поддержку уже находящимся в черном списке в связи с введенными в рамках данного указа санкциями.

Как отметил сам Трамп в письме членам Конгресса США в связи с подписанием указа, "Соединенные Штаты по-прежнему проводят политику противодействия злонамеренному влиянию Ирана на Ближнем Востоке, включая поставки из Ирана дестабилизирующих обычных вооружений и приобретение Ираном вооружений и связанных с ними материалов". "Поставки в Иран и из него вооружений, связанных с ними материалов, военной техники представляют собой постоянную угрозу региональной и международной безопасности. Иран получает выгоду от участия в торговле обычными вооружениями, укрепляя свои отношения с другими режимами государств-изгоев, ослабляя свою международную изоляцию и получая доходы, которые он использует для поддержки террористических групп и финансирования злонамеренной деятельности", - утверждал президент.

За введение санкций в рамках данного указа отвечают Госдепартамент и Минфин США. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Попавшим в перечень физическим лицам также запрещен въезд в США.