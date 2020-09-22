В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 15.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 5 084 человека с коронавирусом. Согласно статистике, это число умерших за сутки - наибольшее за период с 7 сентября, когда скончались 16 человек. На 21 сентября в Москве зафиксировано более 277,4 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились более 237,9 тыс. пациентов.