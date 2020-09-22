Традиционную церемонию вручения Нобелевской премии отменили из-за COVID-19

Нобелевский комитет принял решение отменить традиционную церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году. Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами", - говорится в сообщении.

Традиционная церемония вручения премий проходит ежегодно в Стокгольме 10 декабря. Лауреаты получают награды из рук короля Швеции.