https://news.day.az/world/1273205.html В Казахстане обрушился строящийся стадион - ФОТО
В Казахстане обрушился строящийся стадион - ФОТО
В Казахстане в селе Чунджа Алма-Атинской области 21 сентября обрушился один из блоков строящегося спортивного комплекса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Nege Media.
Стоимость этого объекта оценивается в 2,76 миллионов долларов, причины происшествия выясняются.
Выяснением причин обрушения занимается комиссия, куда вошли чиновники архитектурно-строительных структур, специалисты по ЧС и представители стройкомпании.
По данным казахстанских СМИ, несмотря на происшествие, возведение объекта планируют завершить к концу текущего года.
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