В Казахстане обрушился строящийся стадион

В Казахстане в селе Чунджа Алма-Атинской области 21 сентября обрушился один из блоков строящегося спортивного комплекса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Nege Media.

Стоимость этого объекта оценивается в 2,76 миллионов долларов, причины происшествия выясняются.

Выяснением причин обрушения занимается комиссия, куда вошли чиновники архитектурно-строительных структур, специалисты по ЧС и представители стройкомпании.

По данным казахстанских СМИ, несмотря на происшествие, возведение объекта планируют завершить к концу текущего года.