В США от COVID-19 умерли более 200 тыс. человек

Число жертв коронавирусной пандемии в США превысило 200 тысяч человек. Такие сводные данные представил университет Джонса Хопкинса на основании информации от властей штатов. Как отмечает Associated Press, реальные показатели могут быть ещё выше - чиновников критиковали в занижении показателей и объяснении случаев смерти инфицированных другими причинами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, больше всего умерших зарегистрировано в Нью-Йорке (33 092), за ним следуют Нью-Джерси (16 069) и Техас (15 132). В глобальной статистике Соединенные Штаты занимают первое место по количеству инфицированных - с начала пандемии подтверждены почти 7 млн случаев заражения COVID-19. Отчасти столь высокие показатели объясняют массовым тестированием на коронавирус. В число стран, где более 1 млн инфицированных, входят также Индия, Бразилия и Россия.

В марте президент Дональд Трамп заявил, что если число жертв пандемии коронавируса не превысит 200 тысяч, то это будет уже хорошо. Месяцем ранее, когда в стране были зарегистрированы 15 случаев COVID-19, он объявил, что в течение нескольких дней число заболевших приблизится к нулю. Белый дом неоднократно критиковали за то, как он пытается справиться с эпидемией. Но Трамп считает, что его администрация проделала "феноменальную работу".

В понедельник в Северной Дакоте было выявлено более 3 200 активных случаев COVID-19, 87 человек госпитализированы. Этот штат сейчас занимает первое место в США по числу заболевших на душу населения за последние две недели. Уровень заражения растет также в Висконсине, Техасе и Южной Дакоте. Растет и беспокойство по поводу того, что с наступлением холодов инфекция будет распространяться быстрее.