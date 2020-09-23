США вводят ограничения на ввоз алкоголя и табака из Кубы

Соединенные Штаты Америки ужесточают рестрикции в отношении Кубы, вводя новые запреты на бронирование американцами номеров в ряде отелей страны, ввоз в США произведенной на Кубе алкогольной и табачной продукции, а также участие американцев в ряде общественных мероприятий. Об этом объявил в среду президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня <...> я объявляю о том, что министерство финансов запрещает американцам, приезжающим [на Кубу], останавливаться в заведениях, которыми владеет кубинское правительство", - сказал он. "Мы также вводим дальнейшие ограничения на ввоз кубинского алкоголя и кубинского табака", - добавил Трамп.