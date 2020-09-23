В России депутат умер от коронавируса

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер в среду из-за коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.

"С сожалением и прискорбием - да, [он умер] сегодня в Москве, - сказал Афонин, отвечая на вопрос агентства. - Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил".

Парламентарию было 67 лет.