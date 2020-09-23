https://news.day.az/world/1273468.html В России депутат умер от коронавируса
В России депутат умер от коронавируса
Депутат Госдумы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев умер в среду из-за коронавирусной инфекции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин.
"С сожалением и прискорбием - да, [он умер] сегодня в Москве, - сказал Афонин, отвечая на вопрос агентства. - Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил".
Парламентарию было 67 лет.
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