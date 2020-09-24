NASA осуществит беспилотный полет вокруг Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает осуществить беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System, SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю к ноябрю 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава ведомства Джеймс Брайденстайн на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Что касается ракеты SLS, то нам надо, чтобы запуск миссии Artemis 1 (первый этап лунной программы Artemis - прим. ТАСС) состоялся к ноябрю 2021 года, и тогда нам надо будет готовиться к Artemis 2 в 2023 году", - сказал он.

Ранее NASA представило обновленный план своей лунной программы Artemis, в котором отмечалось, что первый этап (Artemis 1), предусматривающий беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны, намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2), предполагающий облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, - на 2023 год. Более конкретных сроков в нем не приводилось.

Изначально первый этап программы был намечен на конец 2020 года, а второй - на 2022 год, однако помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер в середине мая информировал, что начало реализации Artemis 1 будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками при создании ракеты-носителя SLS из-за распространения коронавируса.