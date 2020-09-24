https://news.day.az/world/1273504.html Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 4,6 млн
Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 4,6 млн
Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 4 624 885. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минздрав страны.
Согласно данным ведомства, за последние сутки в Бразилии зафиксирован 33 281 новый случай коронавирусной инфекции.
При этом за минувшие 24 часа в стране зарегистрировано 869 летальных исходов от COVID-19. Всего скончались 138 977 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 970 тыс. пациентов умерли.
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