Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 4,6 млн

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 4 624 885. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно данным ведомства, за последние сутки в Бразилии зафиксирован 33 281 новый случай коронавирусной инфекции.

При этом за минувшие 24 часа в стране зарегистрировано 869 летальных исходов от COVID-19. Всего скончались 138 977 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 32 млн заболевших, свыше 23 млн выздоровевших, более 970 тыс. пациентов умерли.