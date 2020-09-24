В Грузии коронавирусом заразились еще 259 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 259 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 человек умер.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации специального интернет-сайта, созданного правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 4399.

Отметим, в Грузии в настоящее время из-за коронавируса на карантине находятся 5390 человек, на стационарном лечении - 836 человек. Сообщается, что из инфицированных вирусом 1643 выздоровели, скончались 25 человек.