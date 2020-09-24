https://news.day.az/world/1273571.html В Грузии коронавирусом заразились еще 259 человек
В Грузии коронавирусом заразились еще 259 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 259 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 человек умер.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации специального интернет-сайта, созданного правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 4399.
Отметим, в Грузии в настоящее время из-за коронавируса на карантине находятся 5390 человек, на стационарном лечении - 836 человек. Сообщается, что из инфицированных вирусом 1643 выздоровели, скончались 25 человек.
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