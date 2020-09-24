Британцев предупредили об очередях на границе

В тот же самый день, когда главный переговорщик ЕС Мишель Барнье прибыл в Лондон для переговоров с глазу на глаз, британское правительство рассказало о неприятностях, которые могут произойти, если договориться не получится, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Майкл Гоув, министр, готовящий меры на случай срыва договоренностей, предупредил транспортные компании о двухдневных очередях, в которых могут оказаться около 7 тысяч грузовиков на въезде в город Дувр, крупнейший торговый порт Британии. Это случится, если дальнобойщики не оформят всех необходимых для новой ситуации бумаг, и разговоры об этом ведутся со времен референдума.

Сторонники "брексита" называют эти предупреждения тактикой запугивания, а перевозчики возмущены тем, что они прозвучали только сейчас. По словам последних, они поднимали этот вопрос на прошлой неделе на встрече с Майклом Гоувом, которую они называют пустой тратой времени. Они считают, что правительство хочет переложить на них всю ответственность, так как 50 тысяч новых сотрудников таможни, необходимых для оформления бумаг, так и не появились.

Дуврский порт также жалуется, что обещанные правительством деньги на подготовку к новой ситуации так и не поступили. Но это лишь один из многих конфликтных вопросов, возникающих при подготовке к появлению таможенной границы в ЕС. При приближении переговорного процесса к концу, появятся и другие.