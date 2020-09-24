В Турции появились новые смертельно опасные комары

В Турции зафиксировано появление азиатского тигрового комара, переносящего вирус Зика и лихорадку Денге, сообщает HabberTurk. Отмечается, что больше всего комаров отмечено в Стамбуле, они нападают на людей даже днем, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Комары кусают людей и переносят опасные заболевания. Укушенные жалуются на сильный зуд и покраснение. Обычные аэрозоли в борьбе с данными насекомыми не помогают.

Одна из местных жительниц рассказала, что комары ее беспокоят в районе Агва. Она боролась с ними различными средствами, но ничего не помогает. Также комаров много в стамбульских районах Бейкоз, Сарыер, Зейтинбурну и Арнавуткей.

Эксперты считают, что азиатские тигровые комары могут адаптироваться к новым условиям и навсегда остаться в Турции.