https://news.day.az/world/1273602.html Эквадор засыпало вулканическим пеплом - ФОТО
Эквадор засыпало вулканическим пеплом - ФОТО
В Эквадоре вследствие извержения вулкана Сангай над его кратером поднялось громадное облако пепла, прекратил работу аэропорт в городе Гуаякиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Ekhoplanet.
Пепел засыпал четыре провинции страны и множество сельскохозяйственных угодий. Геофизики ведут наблюдение за вулканом Сангай.
Пострадали провинции Чимборасо и Боливар, а также последствия извержения коснулись регионов Гуайяс и Лос-Риос. Больше всего ущерба понесло сельское хозяйство - пепел засыпал около 80 тысяч гектаров земель, нанеся убытки фермерам
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