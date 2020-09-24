Эквадор засыпало вулканическим пеплом

В Эквадоре вследствие извержения вулкана Сангай над его кратером поднялось громадное облако пепла, прекратил работу аэропорт в городе Гуаякиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Ekhoplanet.

Пепел засыпал четыре провинции страны и множество сельскохозяйственных угодий. Геофизики ведут наблюдение за вулканом Сангай.

Пострадали провинции Чимборасо и Боливар, а также последствия извержения коснулись регионов Гуайяс и Лос-Риос. Больше всего ущерба понесло сельское хозяйство - пепел засыпал около 80 тысяч гектаров земель, нанеся убытки фермерам