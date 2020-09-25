Швейцария расширила до 59 список стран, по прибытии из которых требуется карантин

Власти Швейцарии включили Бельгию, Великобританию, Данию, Нидерланды, Португалию и еще 10 стран в список государств, представляющих повышенный риск заражения коронавирусом. В этот перечень теперь входят 59 стран и территорий: по прибытии из них требуется проходить обязательный 10-дневный карантин, сообщило в пятницу федеральное управление здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лица, находившиеся в государстве или на территории, представляющих повышенный риск инфицирования, и въезжающие затем в Швейцарию, должны пройти карантин", - сказали в ведомстве. В списке присутствуют, в частности, Бразилия, Индия, Испания, США и Украина. Россия также первоначально была в этом списке, но затем швейцарские власти исключили ее с 8 августа.

Швейцария пополнила в пятницу также список регионов соседних стран, по прибытии из которых требуется 10-дневный карантин. В него включены, в частности, Бретань (Франция) и Лигурия (Италия).

Как пояснили власти, перечень будет модифицироваться в зависимости от эпидобстановки. За несоблюдение карантина предусмотрен штраф до 10 тысяч франков.

Число заражений коронавирусом в Швейцарии увеличилось за последние сутки на 372, составив 51 747. В марте и начале апреля медики ежедневно выявляли более тысячи заразившихся. Затем наступил спад (регистрировалось порядка 20 случаев заражения в день), но с конца июня темпы распространения инфекции увеличились. 17 августа число заболевших впервые с апреля превысило 300 человек за один день, а 11 сентября - 500. Карантинные меры были введены в Швейцарии 28 февраля. С 27 апреля власти стали отменять ограничения. Сохраняется требование соблюдать соцдистанцию в 1,5 метра, до 1 октября запрещены мероприятия с числом участников более тысячи.