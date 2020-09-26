https://news.day.az/world/1274295.html В Армении за сутки коронавирусом заразились 429 человек
В Армении за сутки коронавирусом заразились 429 человек
За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились 429 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Общее число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 49 072.
За последние сутки от коронавируса умер 1 человек, общее число умерших от вируса достигло 948.
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