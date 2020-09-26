В Армении за сутки коронавирусом заразились 429 человек

За последние сутки в Армении коронавирусом (COVID-19) заразились 429 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Общее число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 49 072.

За последние сутки от коронавируса умер 1 человек, общее число умерших от вируса достигло 948.