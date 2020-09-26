https://news.day.az/world/1274300.html В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19
В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19
За последние сутки в Москве подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.
По данным мэрии, темп прироста новых случаев в Москве за сутки составляет 0,6%. "В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии", - уточнили в штабе.
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