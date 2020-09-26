В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

За последние сутки в Москве подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.

По данным мэрии, темп прироста новых случаев в Москве за сутки составляет 0,6%. "В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии", - уточнили в штабе.