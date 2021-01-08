Чавушоглу назвал условие нормализации отношений с Францией

В работе по нормализации отношений между Турцией и Францией есть ощутимый прогресс, - заявил сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Париж "категорически" выступает против Турции после вторжения Анкары на северо-восток Сирии в 2019 году, и Анкара готова улучшить отношения со своим союзником по НАТО, если Париж проявит такую же готовность.

"Турция категорически не против Франции, но Франция категорически против Турции после операции "Весна мира". У нас состоялся очень конструктивный телефонный разговор с моим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, и мы договорились, что нам следует разработать дорожную карту для нормализации отношений", - рассказал Чавушоглу.

"Если Франция искренна, Турция готова нормализовать отношения и с Францией", - добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.