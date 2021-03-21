Названа культурная столица СНГ в 2021 году

Церемония официального объявления Душанбе культурной столицей СНГ 2021 года состоялась в воскресенье в театре оперы и балета имени С. Айни, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В начале программы с подробной информацией выступили заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумангулов и исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Анатолий Иксанов. Они рассказали об истории межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", и вручили председателю города Душанбе Рустаму Эмомали сертификат об объявлении Душанбе "Культурной столицей Содружества-2021".

По случаю объявления Душанбе культурной столицей был показан короткометражный фильм о достижениях столицы Таджикистана, также состоялся праздничный концерт из песен и танцев, подготовленный мастерами искусств республики и стран-членов СНГ. В церемонии приняли участие представители исполнительного Аппарата президента Таджикистана, государств-членов СНГ, городов-побратимов, дипкорпуса, международных и региональных организаций, аккредитованных в городе Душанбе, руководство министерств и ведомств, исполнительного органов государственной власти города Душанбе, В рамках года "Культурная столица Содружества" исполнительным органом города Душанбе разработан план специальных мероприятий, состоящий из комплекса культурно-развлекательных и массовых мероприятий, процесса реставрации исторических памятников.