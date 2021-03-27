Беспорядки в Мьянме, более 50 погибших

Более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал Myanmar Now.

"Накануне военные власти предупредили через подконтрольные им СМИ, что людям, участвующим в протестах, может случайно попасть пуля в голову. Начиная с ранних часов утра и в течение дня в субботу убиты уже более 50 человек", - говорится в сообщении.

Портал сообщает о погибших в городах Янгон, Баго, Мандалай и прилегающих к ним регионах.