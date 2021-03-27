https://news.day.az/world/1328678.html Беспорядки в Мьянме, более 50 погибших
Беспорядки в Мьянме, более 50 погибших
Более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает новостной портал Myanmar Now.
"Накануне военные власти предупредили через подконтрольные им СМИ, что людям, участвующим в протестах, может случайно попасть пуля в голову. Начиная с ранних часов утра и в течение дня в субботу убиты уже более 50 человек", - говорится в сообщении.
Портал сообщает о погибших в городах Янгон, Баго, Мандалай и прилегающих к ним регионах.
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