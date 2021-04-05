В Чехии столкнулись два товарных поезда, есть погибший

Возле города Теплице (Чехия) в воскресенье, 4 апреля, столкнулись два товарных поезда. Машинист одного из них погиб, второй ранен. Об этом сообщает Ceske Noviny, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По словам представителя администрации железной дороги Душана Гавенды, сошли с рельсов три вагона, перевозившие пропан-бутан, и один вагон для транспортировки угля. В результате столкновения один из локомотивов начал гореть.

Пожар, возникший после столкновения, удалось потушить до того, как загорелся груз поездов.

По предварительной версии, один из машинистов поездов, очевидно, не остановился перед сигналом.