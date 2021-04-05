США оказались на грани катастрофы из-за утечки радиоактивной воды

Власти американского штата Флорида объявили чрезвычайное положение из-за утечки радиоактивной воды. Резервуар сточных вод возле залива Тампа оказался на грани обрушения, сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В резервуаре содержится более 1,5 миллиарда литров воды, содержащей отходы с бывшего фосфоритового рудника, в том числе радиоактивный фосфогипс. Из-за угрозы затопления близлежащих населенных пунктов были эвакуированы сотни людей. Разлив токсичных вод может обернуться катастрофой и нанести серьезный вред окружающей среде и здоровью людей, отмечает издание.

Сообщается, что власти США попытались остановить утечку, укрепив стены резервуара, но потерпели неудачу. Для снижения нагрузки на стены резервуара воду решили выкачивать в залив Тампа.