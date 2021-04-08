ВОЗ сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире

Число жертв коронавируса в мире за последнюю неделю выросло на 11%, количество новых случаев заражения COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Во всем мире количество новых случаев COVID-19 увеличивалось шестую неделю подряд, и за последнюю неделю было зарегистрировано более 4 миллионов новых случаев. Число новых смертей также увеличилось на 11% по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано более 71 тысячи новых смертей", - говорится в бюллетене ВОЗ, опубликованном во вторник.

По данным организации, рост смертности от COVID в Юго-Восточной Азии за семь дней составил 46%, в Северной и Южной Америке - 15%, в Восточном Средиземноморье - 7%, в Европе - 2%.