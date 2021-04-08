В Швеции сообщили еще об одном случае осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca

Шведское управление медицинских препаратов в настоящее время расследует еще один случай возникновения осложнений, который может быть связан с вакцинацией препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о 60-летней женщине. Спустя чуть более двух недель после вакцинации у нее обнаружили тромбы в легких в сочетании с низким уровнем тромбоцитов и подозрением на кровотечение. Пациентка находилась на лечении в больнице и, по данным управления медицинских препаратов, сейчас выздоравливает.

В двух других случаях, зафиксированных в Швеции, осложнения также возникли у женщин: 30-летней пациентки, которая была доставлена в отделение интенсивной терапии после вакцинации, и 60-летней жительницы города Лунд на юге страны, которая умерла в результате тяжелого нарушения свертываемости крови после прививки.

Европейское агентство лекарственных средств в среду пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.