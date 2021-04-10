Сильный пожар в COVID-больнице в Индии, есть жертвы

В индийском городе Нагпур жертвами пожара в больнице для зараженных коронавирусом стали четыре пациента. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщила газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, пожар начался накануне вечером на первом этаже медучреждения. Скоро огонь распространился на второй этаж, где находится реанимация. В момент пожара в отделении проходили лечение десять человек.

Сотрудникам больницы удалось спасти шестерых тяжелобольных, однако четыре пациента погибли от удушения.

В целом из здания лечебницы спасли 27 человек, которых в тяжелом состоянии отправили в другие больницы города.

Как информирует газета, причины пожара пока неизвестны, однако спасатели подозревают, что он мог начаться из-за короткого замыкания.