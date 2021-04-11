Итальянская мафия отбирает вакцины у пожилых и уязвимых людей

Итальянская мафия забирает вакцины против коронавируса от тех, кто в них больше всего нуждается, сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По информации СМИ, парламентская комиссия по борьбе с мафией Италии расследует, как перенаправляют преступные синдикаты вакцины своим друзьям за счет пожилых и уязвимых людей.

Особенно экспертов интересует ситуация на юге страны, где мафия часто контролирует органы здравоохранения.