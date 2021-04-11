https://news.day.az/world/1333109.html Итальянская мафия отбирает вакцины у пожилых и уязвимых людей
Итальянская мафия отбирает вакцины у пожилых и уязвимых людей
Итальянская мафия забирает вакцины против коронавируса от тех, кто в них больше всего нуждается, сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
По информации СМИ, парламентская комиссия по борьбе с мафией Италии расследует, как перенаправляют преступные синдикаты вакцины своим друзьям за счет пожилых и уязвимых людей.
Особенно экспертов интересует ситуация на юге страны, где мафия часто контролирует органы здравоохранения.
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