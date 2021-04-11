Стрельба в отеле на Гавайях

Вооруженный человек, открывший стрельбу в отеле на Гавайях, покончил с собой, сообщает Daily Beast.

"Вооруженный человек <...> скончался в результате очевидного самоубийства". - указано в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что мужчина предположительно был офицером американских Военно-морских сил. Кроме того, сообщается, что его родственники также проживали в отеле, однако покинули его до того, как началась стрельба.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина забаррикадировался в номере и открыл огонь в отеле Kahala Hotel & Resort в гавайском городе Гонолулу. По данным полиции, мужчина совершил несколько выстрелов в дверь, однако в результате произошедшего никто не пострадал.

В гостинице заявили, что служба безопасности и полицейские провели эвакуацию постояльцев и персонал, их отвели в укрытие.