Европа ослабляет карантин

Британские власти готовятся ослабить ограничения, введённые в связи с эпидемиологической ситуацией. С понедельника пабы и рестораны смогут принимать посетителей, но пока лишь на открытом воздухе. Вновь будут работать не только продуктовые, но и другие магазины, откроются спортзалы, бассейны и библиотеки, салоны красоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, первые шаги на пути возвращения к обычной жизни омрачены известием о кончине супруга королевы герцога Эдинбургского принца Филиппа, но владельцы отелей и магазинов надеются, что британцы соскучилась по настоящим неонлайновым покупкам и поездкам.

Луиза Портер, хозяйка отеля Crown Inn:

"Это будет просто здорово! Конечно, мы немного переживаем, но стараемся расслабиться. Так хочется снова увидеть людей повсюду, вновь принимать постояльцев: сначала местных жителей, а потом и приезжих".

Чехия

Чехия ослабляет карантин впервые в этом году. С понедельника откроются младшие классы начальных школ и многие магазины. С сентября прошлого года чехи столкнулись с тремя всплесками эпидемии; в стране с населением в 10,7 млн человек зарегистрированы 27 тыс смертей от последствий COVID -19 - это самый высокий в мире показатель на душу населения.

Ослабление ограничений будет постепенным: так, учащиеся старших классов школ и студенты вузов пока продолжат дистанционное обучение. Но откроются фермерские рынки, а также зоопарки и ботанические сады.

Италия

Eщё пять регионов Италии - Калабрия, Эмилия-Романья, Ломбардия, Пьемонт и Тоскана - сменили красный уровень эпидемиологической опасности на умеренный, оранжевый. С понедельника эта зона распространится на большую часть территории страны Лишь Сардиния вернётся из оранжевой в красную, и местные жители расстроены:

"Наш Сан-Теодоро живет за счет туризма. Если мы не сможем работать, если вся деятельность тут остановится, то это для нас настоящая катастрофа. Мы живём за счёт того, что зарабатываем за три месяца туристического сезона, и если в это время мы не сможем работать, то я просто не знаю, как мы будем сводить концы с концами".

Евросоюз критикуют за слишком медленное продвижение программ по вакцинации. С понедельника во Франции на прививки смогут наконец пойти граждане старше 55 лет. Ожидаются поставки препарата Janssen фирмы Johnson & Johnson, для прививки которым достаточно одной дозы, что значительно ускорит процесс.