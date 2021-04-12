https://news.day.az/world/1333496.html В метро Еревана начали снимать указатели на русском языке - очередной акт русофобии
В метро Еревана начали снимать указатели на русском языке - очередной акт русофобии
В Ереванском метрополитене снимают указатели на русском языке, заменяя их рекламой. До этого таблички были составлены на трех языках: армянском, русском и английском, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Замена уже произошла на станциях "Маршал Баграмян", "Площадь Республики", "Зоравар Андраник" и "Шенгавит". Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин в беседе с журналистами отказался давать комментарии по этому вопросу.
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